inşaatı gezdi

İl Müftüsü Ali Gülden, kendisini ziyarete gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hacı Bayram Gür ve Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak ile birlikte Çekerek’ te yapımı devam eden Tevhid Cami inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu. Gülden ve daire başkanları, iş ve işlemleri Merkez Vakıf Şubesince gerçekleştirilen ve inşası devam eden Çekerek Merkez Tevhid Cami inşasında gelinen son durumu görüp bilgi aldıkları ziyarette, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve Çekerek İlçe Müftüsü Fazıl Saraç’ ta eşlik etti. »Haber Merkezi