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inşaat yükseliyor

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan Halk Kütüphanesi projesinde sona yaklaşıldı.

23 Haziran 2022 Perşembe 02:11
inşaat yükseliyor

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Şehit Teğmen Mustafa Şimşek Caddesi’ne yapılacak olan kütüphane projesinde, sona yaklaşıldığını söyledi. Başkan Ekinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürütülen halk kütüphanesi projesinin,  7’den 70’e tüm vatandaşların bilgi ihtiyacını karşılayacak düzeyde teknik altyapı ve donanıma sahip olacağını anlattı. Projesini kendinin çizdiğini belirten Başkan Ekinci, "Kütüphanemizin projesini kendim çizdim. Hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından her ayrıntısına dikkat etmek istedim. Şuanda kütüphane inşaatımız yükseliyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kütüphanemiz kullanışlılık bakımından halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Ayrıntıları ve mimari özellikleri ile Sorgun’un tarihinde önemli bir yer edinecek Halk Kütüphanesi en kısa zamanda halkın kullanımına açılacak. Vatandaşlarımızı ve geleceğinizi önemsiyoruz. Kitapların dünyasında kaybolmaya, sosyal alanlarında fikir alışverişi yapmaya, dijital projelerinizi hayata geçirmeniz için sağladığımız teknik altyapı ile sesinizi duyurmaya az bir zaman kaldı” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Inşaat Yükseliyor
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