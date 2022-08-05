inşaat devam ediyor

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından çalışmalar devam ediyor.

İlçe mezarlığı karşısında yapımı tamamlanan “Muhsin ve Mukadder Türkmen Taziye ve Kültür Evi” ile cenaze namazlarının kılınabileceği bir alan olan Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ve Gasilhane Hizmet Binası vatandaşların hizmetine sunuldu. Cenaze sahipleri ve yakınları için Cenaze Nakil Aracı’nı ilçeye kazandıran belediye tarafından cami yapım çalışmaları ise sürüyor. Cami inşaatında üst mahfiline geçildiğini söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Taziye Evi yanında bulunan yer üzerine cenaze namazlarının kılınabileceği bir alanı olan Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ve Gasilhane Hizmet Binası ile cenaze sahipleri ve yakınları için Cenaze Nakil Aracı’nı ilçemize kazandırırken, yanında ise cami yapımını sürdürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda cami inşaatımızı da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sürece kadar desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi