İncelemelere devam

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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:01
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Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Köse, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. 
“Halı gibi asfaltımızı sermeye devam ediyoruz.” Diyen Köse, “Salimbey Caddemizde Mahalle muhtarımız Erdoğan Deniz ile çalışmaları yerinde inceledik. İncelemeler esnasında hemşehrilerimiz ile bir arya gelerek istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekibimiz ile sahada çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızın bizlere ve ekibimize göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Tüm gayretimiz Yozgat’ımız için.” dedi. 
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