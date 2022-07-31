incelemelere devam

Yapmış olduğu incelemeler kapsamında ilçeye bağlı Kuzayca köyünü ziyaret Kaymakam Günlü, Cuma Namazını köy caminde kıldı. İncelemelerde Günlü’ye, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Osman Akşit ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir eşlik etti. Cuma Namazı sonrası İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Filiz Gençaslan’ın katılımı ile Kuzayca köyünde devam eden çalışmaları yerinde incelediler ve köy halkıyla bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldılar. »Haber Merkezi