Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.405,98
ALTIN
977,53
DOLAR
16,81
STERLİN
20,40
EURO
17,56

incelemelerde bulundu

Çeşitli programlar kapsamında Yozgat'a gelen Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, ziyaretleri kapsamında Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda incelemede bulundu.

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
incelemelerde bulundu

Ziyarette Bakan Bozdağ’a, Vali Ziya Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve beraberindekiler eşlik etti. İçinde veteriner, otel, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğu ve 2 bin hayvanın aynı anda konaklayabildiği Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda incelemede bulunan Bozdağ, Genel Sekreter Nazif Yılmaz ve yetkililer çalışmalar hakkında bilgi aldı.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Incelemelerde Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşayan kültüre destek
Yaşayan kültüre destek
Belediyeden destek
Belediyeden destek
Mesai sürüyor
Mesai sürüyor
Astsubay kurtarılamadı
Astsubay kurtarılamadı
Sorunu yerinde inceledi
Sorunu yerinde inceledi
Rektöre ziyaret
Rektöre ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim