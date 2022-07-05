incelemelerde bulundu

Ziyarette Bakan Bozdağ’a, Vali Ziya Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve beraberindekiler eşlik etti. İçinde veteriner, otel, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğu ve 2 bin hayvanın aynı anda konaklayabildiği Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda incelemede bulunan Bozdağ, Genel Sekreter Nazif Yılmaz ve yetkililer çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Ziyarette Bakan Bozdağ’a, Vali Ziya Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve beraberindekiler eşlik etti. İçinde veteriner, otel, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğu ve 2 bin hayvanın aynı anda konaklayabildiği Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda incelemede bulunan Bozdağ, Genel Sekreter Nazif Yılmaz ve yetkililer çalışmalar hakkında bilgi aldı.