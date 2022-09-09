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incelemeler yapıldı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Akdağmadeni ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

09 Eylül 2022 Cuma 02:11
incelemeler yapıldı

Belediye Başkan Vekili Kamuran Genç ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar tarafından karşılanan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Şarkışla yolunda yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Belediye Başkan Vekili Kamuran Genç yapmış olduğu açıklamada, “Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ilçemizi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. Genel Müdür Abdulkadir Uraloğlu Belediye olarak biran önce çözüme kavuşturulması için yoğun çaba gösterdiğimiz Karayolları hizmet ağında bulunan üniversite ve orman İşletme Müdürlüğü arasında bulunan Şarkışla yolunda yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Daha sonrasında Akdağmadeni Sivas karayolunda planlanan çevre yolunda incelemelerde bulunan Abdulkadir Uraloğlu çalışmaların biran önce hızlandırılarak tamamlanacağını bildirdi” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Incelemeler Yapıldı
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