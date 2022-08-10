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inceleme yaptı

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
inceleme yaptı

İlçe de yapımı devam eden çalışmaları yakından takip eden Yoldaş, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Gitmiş olduğu okulda yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yoldaş aynı zaman da okulların eksikliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ediyor. Yapmış olduğu ziyaretler kapsamında yapımı devam eden anaokulunu ve 24 derslikli lisedeki çalışmaları inceledi. Ziyarette Yoldaş’a Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. Yapımı devam eden anaokulu ve 24 derslikli lisede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yoldaş, “ İlçemizde okullaşma sorunun giderilmesinde büyük rol oynayacak eserlerin ilçemize kazandırılmasında büyük emek sarf eden devlet büyüklerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 
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