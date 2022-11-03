Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yemek paraları ile ilgili yayınladığı genelge sonrası Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube ile Yenifakılı Belediyesi ve Ovakent Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında imzalar atıldı.

İmzaların atılması ardından açı8klamada bulunan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Genelgenin çıkması için yoğun emek ve çaba harcayan Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanımız, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’a, emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapamayan, işçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını ödeyen Yenifakılı Belediye Başkanımız Soner Yalçın ve Ovakent Belediye Başkanımız Yusuf Büyük'e, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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