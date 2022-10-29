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imzalar atıldı

Yozgat Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu yapım işi için imzalar atıldı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
imzalar atıldı

Toplamda 26 milyon 707 bin lira karşılığında yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.
Emeği geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Fatih Sultan Mehmet Ortaokulumuzun yapım işi sözleşmesi 26 milyon 707 bin lira karşılığında yüklenici firmayla imzalanmıştır. Ülkemize, ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diler başta Devlet Ricalimiz olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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İMZALAR ATILDI
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