imzalar atıldı

Teknik Direktör Adnan Avcu, Yardımcı Hocalar ve takıma yeni katılan Soner Ergençay, Mert Akdeniz, Enes Erol, İhsan Küçük ve Azat Mamuk’la sözleşme imzalayan Belediye Başkanı Celal Köse, daha sonra Sincan Belediyespor karşılaşması öncesinde teknik direktör ve oyuncular ile toplantı yaptı.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi Bozokspor’umuzu tesislerimizde ziyaret ederek, Teknik Direktörümüz Adnan Avcu, Yardımcı Hocalarımız ve takımımıza yeni katılan Soner Ergençay, Mert Akdeniz, Enes Erol, İhsan Küçük ve Azat Mamuk’la sözleşme imzaladık. Ardından Sincan Belediyespor karşılaşması öncesinde toplantımızı gerçekleştirerek, takımımıza başarılar diledik.” dedi.

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