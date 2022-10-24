Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.934,63
ALTIN
991,16
DOLAR
18,61
STERLİN
21,08
EURO
18,34

imzalar atıldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi Bozokspor tesislerini ziyaret etti.

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
imzalar atıldı

Teknik Direktör Adnan Avcu, Yardımcı Hocalar ve takıma yeni katılan Soner Ergençay, Mert Akdeniz, Enes Erol, İhsan Küçük ve Azat Mamuk’la sözleşme imzalayan Belediye Başkanı Celal Köse, daha sonra Sincan Belediyespor karşılaşması öncesinde teknik direktör ve oyuncular ile toplantı yaptı.
Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi Bozokspor’umuzu tesislerimizde ziyaret ederek, Teknik Direktörümüz Adnan Avcu, Yardımcı Hocalarımız ve takımımıza yeni katılan Soner Ergençay, Mert Akdeniz, Enes Erol, İhsan Küçük ve Azat Mamuk’la sözleşme imzaladık. Ardından Sincan Belediyespor karşılaşması öncesinde toplantımızı gerçekleştirerek, takımımıza başarılar diledik.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İMZALAR ATILDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇ FİKİRLER ŞENLİKTE
GENÇ FİKİRLER ŞENLİKTE
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
Kızılay daima hazır
Kızılay daima hazır
Antika araçlar meydan sergisinde
Antika araçlar meydan sergisinde
KTO’ ya ziyaret
KTO’ ya ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim