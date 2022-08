imzalar atıldı

Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin imzaları, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle atıldı. İmza törenine Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükrü Öztürk ve kooperatif üyeleri katıldı. ORAN Kalkınma Ajansının son bir yıl içerisinde geliştirilen projelere 15 milyon destek sağladığını söyleyen Vali Polat, “Şefaatli kazı ORAN'la büyüyor projesiyle kazı önce yetiştiriyoruz, yumurtalarından civcivleri çıkartıp döngüyü sağlamak için vatandaşımıza geri dağıtıyoruz. Daha sonra vatandaşımızdan yumurtayı alıyoruz. Tekrar bir döngü sağlayıp, kaz üretimini 100 bine kadar çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah en yakın zamanda 100 bin kaz üretimini amaçlıyoruz. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda Şefaatli'de çilek üretimini de kaz projesiyle beraber yapmıştık. Şu an çilek üretimi de kaz üretimi de arttı. Kazdan hediyelik eşyalar ürettik. Kazın her şeyinden faydalanacağız. İnşallah Şefaatli kazının marka değerini ortaya çıkartıp Türkiye pazarına açılacağız” dedi.

Karanlıkdere projeleriyle ilgili çalışmalarının da olduğunu belirten Vali Polat, Tokat’ta 22 bin bağ fidanının Şefaatli’de toprakla buluşturulmak üzere yetiştirildiğini ifade etti. Vali Polat, “Şu an Tokat’ta bağ fidanlarımız yetiştiriliyor. İnşallah Karanlıkdere'de bağcılığın geliştirilmesi, tekrar canlanması için proje çalışmamız sürüyor. Kalkınma Ajansından ve KOP'tan desteği bulacağız ve inşallah onu da hayata geçireceğiz diye umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, “Bu projenin gerek kaz yumurtasının değerli hale getirilmesi gerekse kazın tüyünün aynı şekilde katma değerli hale getirilmesi ve kaz etinin de son haddede kullanılarak Yozgat ilimizin kazda, ülkemizde bir marka haline getirilmesi için önemli bir proje olacağını düşünüyoruz. Proje doğrultusunda inşallah bir yıl içerisinde bütün bunların yapılmasını ve bir yıl sonra kurulan üretim tesisinin daha fazla istihdam sayısıyla beraber ilçemize ve ilimize katma değer katmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ORAN Kalkınma Ajansı ile proje sahibi Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında sözleşme imzalandı. »İHA