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imalatçıya destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Yozgat, Kayseri ve Sivas bölgelerini kapsayan TR72 Bölgesinde imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılması için 25 milyon bütçeli destek programı hazırlandı.

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
imalatçıya destek

Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Yozgat Valisi Ziya Polat, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile birlikte KOBİ temsilcileri katıldı. Programda konuşan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kalkınma ajansları olarak ana hedeflerinin imalat sanayindeki tekerleri döndürerek istihdamı arttırmaya katkıda bulunmak ve imalat sanayindeki verimlilik ve dijitalleşmeyi bu son dönemdeki trend konuları desteklemek olduğunu söyledi. Birkaç tane önceliklerinin olduğuna vurgu yapan Kilci, ‘’Bir tanesi firmalarımızın dijitalleşme ve dijital dönüşümü sağlamadaki hızlanmasını desteklemek. Bir diğeri firmalarımızın genç istihdam sayısını arttırmaya katkı da bulunmak. Bir diğeri özellikle bu Avrupa Birliğine uyum sürecinde yeşil mutabakat karşımıza çıkıyor. Yeşil mutabakat sürecinde yine firmalarımızı desteklemek ki 2024 yılından itibaren sektör sektör 2050’ye kadar Avrupa Birliğine ihracat yapmak isteyen her firma bu yeşil mutabakatla mecburen hemhal olacak ve kendi makineleşma sürecini ve atık sistemlerini bertaraf etmek için mecburen uğraşmak zorunda kalacaklar. Biz ajans olarak her zaman hibe verdik. Bu bir hibe programı değil. Diğer programlarımızdan farklı olarak ilk defa uygulanacak bir program. Siz ana parayı ödeyeceksiniz bankadan. Biz kar payını ödeyeceğiz. Dolayısıyla bir nevi faizsiz kredi gibi düşünebilirsiniz. 2,5 milyon, bazı sektörler için 3,5 milyon kredi çekme imkânı olacak. 2 yıl içerisinde ana parayı firmalarımız 7 eşit taksitle ödeyecekler. Tabi burada firmalarımızın yine mecburen bir proje hazırlamaları gerekiyor. Proje başvuruları ajans üzerinden değerlendirildikten sonra ayrılan bütçe miktarınca desteklenmesi düşünülüyor. Biz Vakıf Katılımla çalışıyoruz ama Vakıf Katılımın maalesef Yozgat’ta bir şubesi yok. Katılım bankacılığı sisteminin aslında Yozgat’ta şubesi yok hiçbir bankanın. Önümüzdeki hafta Cuma ve ondan sonraki hafta Cuma bizim Yozgat ofisimize saat 10 ile 16 arası Vakıf Katılım Şubesinden, Kayseri’den bir arkadaşımız burada olacak. Bankayla ilgili iş ve işlemleri, süreçleri, soru cevapları mutlaka ofisimize bekliyoruz, başvuracak arkadaşları’’ dedi.
5-6 AY ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATTIK
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, bu program dahilinde üretici firmaların üretim alanında alabilecekleri makine, ekipmanlar, araçlar ile enerji noktasın da yeşil üretim denilen karbon ayak izinin şuanda Avrupa Birliği ile yaptıkları birçok sözleşmede ihracat yapan ve yapacak firmaların özellikle bu konuya eğilmeleri gerektiğini belirtti. Çelik, ‘’Bizlerde sayın valimizin önderliğinde kalkınma ajansıyla yönetimde görev yaparken bu konuyla alakalı yaklaşık 5-6 ay önce bir çalışma başlatmıştık. Bugün bunu sonuçlandırdık. Buradaki kredi faiz desteği diyebiliriz buna. Bu destekten kalkınma ajansı üyeleri olarak Yozgat, Kayseri, Sivas illerimiz faydalanabilecek. Tabi bizim görevimiz üyelerimizi bilgilendirmek. İnşallah Yozgat’ta birçok firmamızın bu faiz desteğinden yararlanmasını bekliyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar bu noktada yapılabilecek gerek bilgilendirme, gerek bu işin takip noktasında üyelerimizin tıkandığı yerlerde elimizden gelen her türlü çabayı harcayacağız’’ diye konuştu.
DESTEK VERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ
Yozgat Valisi Ziya Polat, hem Yozgat OSB’de hem Bozok OSB’de, hem Fuat Oktay OSB’de yatırımcının önünü nasıl açabiliriz, arazi tahsislerini nasıl yapabiliriz? Bunun çabası içerisinde olduklarını vurguladı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da böyle bir programa destek vermesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Polat, ‘’Biz projelere destek veriyorduk. Herhalde bu sene 16 projemize yaklaşık 20 milyon üzerinde kalkınma ajansımızdan destek aldık. Yapılan STK’ların, kamu kurumlarının yaptığı projelere. Şuanda imalat sanayimize, sanayicimize destek olmak için buradayız. Bildiğim kadarıyla 25 Temmuz son başvuru süresi. Biz Yozgat Ofisi olarak her diam emrinizdeyiz. Şuan Yozgat OSB’de istihdam sayımız 3 binin üstüne çıktı. Boğazlıyan OSB’ye de arazilerimizin çoğunu tahsis etmiş durumdayız. Bozok OSB’mize arsa tahsisini almaya 2 aydır başladık. Biz biraz bekletiyoruz. Şuan için arsa tahsislerinde Yozgat’ta katma değer katacak, artı değer katacak şirketlerimizin sayısının artmasını bekliyoruz. Şuana kadar Bozok OSB’ye 26-27 başvurumuz var. Tahsis yaptığımız gün biz Bozok OSB’nin çoğunu doldururuz. Ama biz yatırım miktarı yüksek, istihdam sayısı yüksek iş insanlarımızı bekliyoruz. Ama Bozok OSB’ye de iş insanlarımızın yatırım yapacağı günleri en kısa zamanda göreceğimizi düşünüyorum’’ şeklinde konuştu. »Sema Nur Koçaker
 

Son Güncelleme: 18.06.2022 14:22
Anahtar Kelimeler:
Imalatçıya Destek
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