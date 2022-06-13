İllere ziyaret

‘İstişare ve Değerlendirme’ toplantıları kapsamında Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ illerini ziyaret eden Milletvekili Başer’e Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz eşlik etti. AK Parti Teşkilatları ile gerçekleştirilen ‘İstişare ve Değerlendirme’ toplantıları ile ilgili Milletvekili Başer, “Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, millete hizmet yolunda değerli teşkilat mensuplarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Haber Merkezi