Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.020,20
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

iller Bankasına ziyaret

Boğazlıyan ilçesinde bağlı Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
iller Bankasına ziyaret

Başkan Büyük, beldede yapımı devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile istişarede bulundu Başkan Büyük, “İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük beyi ziyaret ettik. Sayın Genel Müdürümüzle beldemiz Aşağıhasinli mahallemizde yapılan su şebekesi, su deposu yapımına başlayacağımız kanalizasyon ve arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve beldem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Iller Bankasına Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
‘Film Okulu’ projesine destek
‘Film Okulu’ projesine destek
Kınalı keklik doğaya salındı
Kınalı keklik doğaya salındı
Bozkırda deniz fosilleri
Bozkırda deniz fosilleri
Kongreye davet
Kongreye davet
Ziraat Katılım açıldı
Ziraat Katılım açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim