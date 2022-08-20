iller Bankasına ziyaret

Başkan Büyük, beldede yapımı devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile istişarede bulundu Başkan Büyük, “İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük beyi ziyaret ettik. Sayın Genel Müdürümüzle beldemiz Aşağıhasinli mahallemizde yapılan su şebekesi, su deposu yapımına başlayacağımız kanalizasyon ve arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve beldem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi