ilköğretim Haftası kutlandı

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen programa Kaymakam Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Fatih Şahin ve Hasan Bakır, okul ile kurum müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası adına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı içeresinde geçmesi temennisinde bulundu. »Haber Merkezi

