ilköğretim haftası

Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Programdan sonra sınıfları gezen Kaymakam Polat, öğrenciler ile sohbet etti. Polat, “Geleceğimizde söz sahibi olacak çocuklarımızın yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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