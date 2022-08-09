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ilki yapılacak

Yerköy ilçesinde, belediye tarafından ‘1’inci Hedik ve Kültür-Sanat Festivali’ düzenlenecek. 

09 Ağustos 2022 Salı 02:11
ilki yapılacak

Bu sene ilki düzenlenecek olan ‘1’inci Hedik ve Kültür-Sanat Festivali’nde çeşitli etkinlikler yer alacak.
20 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan festivalde Yozgatlı hemşehrimiz sanatçı Mümin Sarıkaya ve Erdi Çavdar sahne alacak. Yerköy İstasyon Meydanında saat 19.30’da yapılacak olan festivalde konserlerin yanı sıra mehter gösterimi ve sürpriz eğlenceler, hediye çekilişi etkinlikleri yapılacak. »Haber Merkezi 

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Ilki Yapılacak
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