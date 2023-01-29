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İlki Sarıkaya’da

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde yürütülen "Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" projesi kapsamında Yozgat İl Müftülüğünce "Aile Okulu" seminerlerinin ilki Sarıkaya ilçesinde düzenlendi. 

29 Ocak 2023 Pazar 02:35
İlki Sarıkaya’da

Sarıkaya Sarızeybek Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner katılım sağladı. 
Kadınlara yönelik yapılan seminerde İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Ailenin Manevi Gelişimi ve Aile Üyelerinin Manevi İhtiyaçları konusunu işledi. 
Aile okulu hakkında açıklama yapan Uzuner, "İl ve İlçe Müftülükleri olarak hızlı değişen ve gelişen toplumumuzda dini değerler, ahlaki öğeler ve kültürel kodlar üzerine kurulu aile yuvamızın bireylerini bilinçlendirerek aileyi ayakta tutmayı amaçlıyoruz. Rabbim eşlerimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı kılsın. Sarıkaya halkının seminere yoğun ilgi göstermesinden dolayı da çok mutluyuz. Müftülük olarak bu konuda her türlü hizmete öncülük edeceğiz." dedi. »Haber Merkezi

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İlki Sarıkayada
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