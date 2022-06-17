ilki gerçekleştirildi

Akdağmadeni Sağlık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende Okul Sporları Bahar Turnuvası kapsamında yapılan spor karşılaşmalarında dereceye giren okul takımlarına, bireysel sporlarda başarı gösteren öğrencilere, Eğitimin Yıldızı olarak belirlenen kurumlarımıza ve kişilere ödülleri taktim edildi. Haber Merkezi