ilki düzenlendi

Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilkini düzenledikleri etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Amaçlarının gurbetçilerle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmek olduğunu ifade eden Ekinci, "İlçemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir hayli firma var. Bu firmalar zaman zaman müşterileri ile iletişim kurmakta sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu etkinlik ile sıkıntıların bir nebze olsun ortadan kalkacağını umuyoruz." dedi.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların katıldığı etkinlik, 7 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek. »AA