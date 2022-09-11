ilk ziyaret Niğde’ye

Niğde Ömer Halis Demir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, pandemi süreciyle birlikte derslerin uzaktan öğretim modeliyle verilmesi kararının ardından harekete geçtiklerini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, Covid-19 salgını sonrası kendi bilgi işlem altyapısı ile kurduğu uzaktan eğitim sistemi ile örgün eğitimdeki yüksek kalite standardını internet ortamına taşıyıp gerekli yapılanmayı sağlayarak yeni sisteme adapte olduğunu ve başarılı çalışmalara imza attığını belirten Rektör Karadağ, “Bugün de Anadolu Üniversiteleri ile uzaktan eğitim deneyimleri paylaşmak istedik. Her üniversite bu ülkeye ve bu ülkenin yarınlarına çok önemli çalışmalara imza atarak katkılar sunuyor. Karşılıklı etkiletişimin adı da bu olsa gerek. Bu açıdan bizler Bozok Akademi ekseninde uzaktan eğitimde neredeyiz ve karşılıklı nasıl bir paylaşım olabilir bu zeminde bir araya geldik. Yapılacak görüşmelerin verimli geçeceğini temenni ediyorum.” dedi.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da konuşmasında şunları söyledi: “2019 yılının sonlarında başlayan pandemi sürecinde uzaktan eğitim bizim can simidimiz oldu. Uzaktan eğitimle birlikte bu süreci çok iyi değerlendirmemiz ve öğrencilerden kopmamamız açısından çok fayda sağladık. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bir platformu olan Bozok Akademi’nin çok daha ileri seviyede olduğunu gördük. Burada eğitim verecek ve karışlıklı bilgi alışverişi yapacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ihtisas üniversitesi olması nedeni ile kendimize örnek alıyoruz. Bizde inşallah ihtisaslaşacağız. Yapılacak karşılıklı işbirliği görüşmelerin amacına ulaşacağına inancım tamdır.”

Programda Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Uzaktan Eğitim Süreçleri Bağlamında Bozok Akademi” konulu bir konferans verdi. Rektör Yardımcısı Güney yaptığı sunumda “Bozok Akademi Nedir?” “Neden önemlidir?” “Bu platformun sağladığı kazanımlar nelerdir?” gibi akıllara takılan soruları Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle cevaplandırdı. Bozok Akademi’nin, isteyen herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformu olduğunu belirten Güney, herhangi bir ön koşul olmaksızın herkesin bu platformdaki çevrimiçi ücretsiz derslere katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceğinin altını çizdi. Bozok Akademi’nin farklı alanlarda açılan derslerle isteyen herkese açık ve esnek bir öğrenme olanağı sunduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Güney, bu platformla önceliklerinin yaşam boyu öğrenme süreçlerinin desteklenmesi olduğunu söyledi. Bozok Akademi çalışmalarından da bahseden Prof. Dr. Güney, Bozok Akademi Çevrimiçi Ders Platformuna ilişkin yönerge hazırlayarak ders komisyonunu oluşturduklarına değinerek bu yeni platformun resmi web sayfasını hazırlayarak BOYSİS alt yapısına uyumlu bir sisteme dönüştürdüklerini belirtti. Platform içerisinde ders veren hocaların bilinirliğinin hızlı bir şekilde artacağını vurgulayan Güney, Bozok Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nin iş birliği içerisinde hareket etmesinin, yeni kurulan bu portali daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Ayrıca Güney, hazırlanan bu platformda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi akademisyenlerini de ders vermeye davet ederek platformdaki ders ve akademisyen çeşitliliğinin artmasının "topluma hizmet" kapsamında ne gibi faydalar getireceğini dinleyicilere aktardı.

Program sonunda Güney'e Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından belge takdim edildi.

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