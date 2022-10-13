ilk toplantı yapıldı

8. ve 12. sınıf öğrencilerinin akademik çalışmalarını yakından takip etmek, LGS ve YKS çalışmalarında verimliliği artırmak ve rehberlik faaliyetlerini eksiksiz yerine getirmek amacıyla kurulan LGS ve YKS koordinatör öğretmenleriyle ilk toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okullarımızda öğrenim görmekte olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin akademik çalışmalarını yakından takip etmek, LGS ve YKS çalışmalarında verimliliği artırmak ve rehberlik faaliyetlerini eksiksiz yerine getirmek amacıyla kurmuş olduğumuz LGS ve YKS Koordinatör Öğretmenleri grubumuzla ilk toplantımızı yaptık. Özellikle Merkezi sınava hazırlanan sevgili öğrencilerimiz için planlanan ve yapılmakta olan çalışmaların verimli olmasını diliyor, kıymetli öğretmenlerime kolaylıklar diliyorum” dedi. »Haber Merkezi