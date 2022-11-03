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ilk toplantı yapıldı

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nun (DUYKON) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda başkan olarak seçilen Mustafa Özcan ve yönetimi, ilk toplantısını yaptı. Özcan, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, “Dünyada yaşayan Yozgatlıların şemsiyesi olacağız” dedi.

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
ilk toplantı yapıldı

DUYKON Başkanı Mustafa Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, “DUYKON, dünyada yaşayan Yozgatlıların federasyonlarının birleştiği çatı bir kuruluştur. Konfederasyonumuzun altında 9 tane Türkiye’de, 5 tane de Avrupa’da federasyon bulunmaktadır. DUYKON, bunların tamamının toplanıp dünyadaki ve Türkiye’deki Yozgatlılara ve ülkemize faydalı olmanın yollarını arayan, bunun için çareler bulan kuruluştır. Federasyon başkanlığı Kayseri’ye devredildi. Kayseri’de kaldığı sürece de bize layık bir şekilde başarılı çalışmalar yapacağız. Memleketimize ve ülkemize hayırlı olsun. DUYKON, dünyada yaşayan bir Yozgatlıların kanatlarının altındadır ve onların sahiplenmesi görevini üstlenir. İnşallah dünyada yaşayan Yozgatlıların şemsiyesi olacağız” dedi.
Toplantıya katılan Avusturya Yozgatlılar Federasyon Başkanı İbrahim Orhan da, Başkan Özcan’a her zaman destek vereceklerini söyleyerek, “Biz Yozgatlılar olarak ilkleri başardık. Türkiye’de de Avrupa’da da ilkleri hep biz başardık. Avrupa’da 5 tane federasyon var. ilk kuruluşta ise Avusturya vardır. Biz Avrupa’daki federasyonlar olarak DUYKON’a gönül bağı veriyoruz. Bizde Mustafa başkanımı her zaman destekleyeceğiz. İnşallah birlikte omuz omuza vereceğiz. Taşın altına elimizi koyarak DUYKON’u dünyaya tanıtacağız ve dünyadaki Yozgatlılara hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu. »İHA
 

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Ilk Toplantı Yapıldı
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