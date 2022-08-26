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“ilk tavrımız kınamak”

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Yozgat Şubesi İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, Şarkıcı Gülşen’in İmam Hatipliler ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. 

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
“ilk tavrımız kınamak”

Gülşen’in konserinde bir kişi hakkında, "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kınayan İl Başkanı Yurdusever, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
"Geçtiğimiz günlerde sözde ‘Şarkıcı’ Gülşen tarafından bir konser etkinliği esnasında İmam Hatiplilere yönelik kin ve düşmanlığını bir kez daha göstermek amaçlı kasıtlı olarak; ‘İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde’ gibi nefret söylemlerinde bulunmuştur. Kendisinin daha önceki konserlerinde LGBT isimli sapkın grubun paçavrasını sallayarak Türk milletinin milli ve manevi değerlerini yok saymış Türk aile yapısına tehditler savurmuştur.
Milli Türk Talebe Birliği Yozgat şubesi olarak, bu eyleme karşı ilk tavrımız kınamaktır. Bu göstereceğimiz tepkilerin başlangıcıdır. Unutmamalıdır ki, binlerce yıldır bu topraklar da dini inanç ve özgürlüğe en çok saygı gösteren İmam Hatipliler olmuştur. Anksiyete bozukluğu olan kendisini şarkıcı olarak ifade eden bu şahsın bilinçaltının yansıması olarak kurduğu cümleler, İmam Hatip düşmanlığını herkese açıkça göstermiştir. 
Sapkın zihinlerini her zaman olduğu gibi çeşitli maskeler altında saklanarak inanç düşmanlığını aşılamaya devam edeceklerini gösteriyor. 
Halkımızı kin ve düşmanlığa sevk eden bu çirkin ifadeler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılarımızı göreve davet ediyoruz. 
Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi İmam Hatip neslinin temsilcilerinden biri olarak size tavsiyemiz şudur ki, milletimizin dini ve İslami değerlerine saldırmaya devam ettiğiniz takdirde bu ilk ikazımızdan daha yüksek bir ses tonu ile tepkimizi dile getireceğimize emin olabilirsiniz.” »Haber Merkezi 

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Ilk Tavrımız Kınamak
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