ilk sahne oynandı

İlk gösterisini Sarıkaya ilçesinde gerçekleştiren Tiyatro Kafa ekibi, seyirciler tarafından tam not aldı. Yoğun bir ilgiye neden olan oyunda deyim yerindeyse Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonumuz dolup taştı.

Yoğun katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Hemşehrilerimize bu yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sarıkaya Belediyesi olarak ilçemizde bu tür etkinliklerle bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.” dedi. »Haber Merkezi

