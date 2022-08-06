ilk kazma vuruldu

Proje bedeli yaklaşık 2 milyon 750 bin liraya mal edilen paket arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor. Yapılan tesis hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Onuray Gözütok beyi makamında ziyaret ederek kasabamızda yapımına başlanacak olan ihalesi bitirilerek imzaları atılan atık su paket arıtma tesisi hakkında görüşme ve bilgi alışverişinde bulundu kasabamıza atık su paket arıtma tesisimiz kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi. »Haber Merkezi