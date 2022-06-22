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ilk hasat yapıldı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Konya Ovası Projesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Serasının ilk ürünleri hasat edildi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
ilk hasat yapıldı

Proje kapsamında serada organik olarak çilek, marul ve domates yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler tanıtım amaçlı kamu kurumlarına gönderiliyor. Proje kapsamında yetiştirilen ilk ürünlerin mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP ) kapsamında ilçemiz Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Serasının ilk ürünlerini yetiştirmenin mutluluğunu yaşadık. Seramızda organik bir şekilde yetişmekte olan çilek, marul ve domatesler olgunlaştıkça tanıtım amaçlı kamu kurumlarımıza gönderilmektedir. İlçemizin tarımının ve eğitimli iş gücünün gelişmesine destek sağlayan bu projeye destek veren KOP Başkanlığına; projenin yürütülmesinde emek veren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.
KOP TEYAP NEDİR? 
Konya Ovası Projesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2019 döneminde kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) işbirliği içerisinde yürütülecek tarımsal eğitim ve yayım projesidir. Haber Merkezi

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Ilk Hasat Yapıldı
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