Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.544,12
ALTIN
998,11
DOLAR
17,90
STERLİN
21,82
EURO
18,27
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

ilk hasat gerçekleştirildi

Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen iki kuru bezelye çeşidinin hasadı yapıldı. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
ilk hasat gerçekleştirildi

Yozgat’ta ilk defa deneme ekimi yapılan Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen iki kuru bezelye çeşidi Duralidayılı köyünde yaklaşık 4 dekarlık alana ekilmişti. Ekimi yapılan "Irmak" ve "Deren" adı verilen kuru bezelye çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. İçerdiği yüksek düzeydeki proteinle yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelyeden iki kuru çeşit geliştirildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, milli tohum çalışmaları kapsamında geliştirilen "Irmak" ve "Deren" adı verilen kuru bezelye, nohut, kuru fasulye gibi tüketildiğini ifade etti. Özkaya, önümüzdeki günlerde patoslanacağını ve verim miktarının belli olacağını söyledi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ilk Hasat Gerçekleştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Az yakıyor uzun gidiyor
Az yakıyor uzun gidiyor
Güneş çarpması uyarısı
Güneş çarpması uyarısı
Fuar yarın Yozgat’ta
Fuar yarın Yozgat’ta
Kurs binasını inceledi
Kurs binasını inceledi
Festival başlıyor
Festival başlıyor
Koçak’a ziyaret
Koçak’a ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim