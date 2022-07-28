ilk hasat gerçekleştirildi

Yozgat’ta ilk defa deneme ekimi yapılan Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen iki kuru bezelye çeşidi Duralidayılı köyünde yaklaşık 4 dekarlık alana ekilmişti. Ekimi yapılan "Irmak" ve "Deren" adı verilen kuru bezelye çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. İçerdiği yüksek düzeydeki proteinle yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelyeden iki kuru çeşit geliştirildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, milli tohum çalışmaları kapsamında geliştirilen "Irmak" ve "Deren" adı verilen kuru bezelye, nohut, kuru fasulye gibi tüketildiğini ifade etti. Özkaya, önümüzdeki günlerde patoslanacağını ve verim miktarının belli olacağını söyledi. Haber Merkezi