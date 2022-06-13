ilk gün ilk zafer

Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası birinci gününde RX (kafa kafaya) yarışmalarında Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci olarak favori takım oldu. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rize Ardeşen de düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası 10 Haziran tarihinde başlamıştır. İlk gün RX (kafa kafaya) yarışmalarında Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencileri birinci olmuştur. Almış oldukları birincilikle 120 puan alarak çok ciddi avantaj yakalamışlardır. İkinci gün devam edecek olan slalom ve nehir inişi yarışmalarında yapacakları derece ile Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonasında derece almalarını temenni eder, okul takımımıza başarılar dilerim” dedi. Haber Merkezi