ilk etap tamamlandı

İlçede sosyal alanlara önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ”Vatandaşlarımız ve gençlerimiz güzel vakit geçirebilecekleri, sosyal alanların içirişinde bulunduğu yeşil alanlarımız olan parklarımıza önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Ekinci, “Şehit Enes Gazi Özdemir Parkı Sorgun'umuzun ikinci en büyük parkı olacak ve içinde gençlerimiz için güzel sosyal alanlar yer alacak. Yakında açılış haberini vereceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

