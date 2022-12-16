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ilk etap tamamlandı

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından yapımına başlanan Yenidoğan Mahallesi'nin en büyük yeşil alanında ilk etabı tamamladı. 

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
ilk etap tamamlandı

İlçede sosyal alanlara önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ”Vatandaşlarımız ve gençlerimiz güzel vakit geçirebilecekleri, sosyal alanların içirişinde bulunduğu yeşil alanlarımız olan parklarımıza önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.
Ekinci, “Şehit Enes Gazi Özdemir Parkı Sorgun'umuzun ikinci en büyük parkı olacak ve içinde gençlerimiz için güzel sosyal alanlar yer alacak. Yakında açılış haberini vereceğiz.” dedi. »Haber Merkezi
 

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Ilk Etap Tamamlandı
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