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ilk ders 20 dakika

Çayıralan ilçesinde öğrenciler kitap okuyor. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
ilk ders 20 dakika

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde bulunan bütün okullarda 20 dakika okuma etkinliği düzenleniyor.
Proje kapsamında Çayıralan ilçesinde tüm okullarda ilk dersin 20 dakikası tüm öğrenciler kitap okuyor. 
Proje ile tüm okullarda ilk dersin 20 dakikası öğretmenler eşliğinde tüm öğrencilerin kitap okuduğunu söyleyen Satılmış Batur, “Çocuklarımızı kitapla buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı verirken, çocuklarımızın da evde anne ve babası ile minimum yarım saat kitap okumasını istiyoruz. bu kapsamda ozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında ilçemizde bulunan okullarımızda kitaplarımızı okuyoruz" dedi.  »Haber Merkezi

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Ilk Ders 20 Dakika
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