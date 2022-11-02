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ilk ders 20 dakika

Yenifakılı ilçesinde, ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi devam ediyor.

02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
ilk ders 20 dakika

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında Yenifakılı ilçesinde 20 dakika okuma etkinliği düzenleniyor.
İlçede bulunan tüm okullarda ilk dersin ilk 20 dakikası kitap okunuyor.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, “ESER Projesi kapsamında hafta içi her gün ilk dersin ilk 20 dakikasında düzenli olarak devam eden okuma etkinliği tüm okullarımızda uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin bilişsel ve duyusal gelişimlerine katkı sağlayan bu projeyi okullarında aktif bir şekilde uygulayan okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Ilk Ders 20 Dakika
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