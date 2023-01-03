İlk bebeğe hediye

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Sema Eroğlu Koçak ve İlhan Koçak çiftinin çocuğu Fahrettin Faik bebek 3 kilo 750 gram olarak dünyaya geldi.

Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse yılın ilk saatlerinde ziyarette bulunarak çiftin yeni yılını kutlayıp yılın ilk bebeğine altın hediye ettiler. »Haber Merkezi