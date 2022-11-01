ilk basamak özgeçmiş

Fark edilmenin ilk basamağının özgeçmiş olduğunu vurgulayan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Tecrübe ve kıymetli eğitimlerle donanmış da olsanız, muhteşem enerjilere de sahip olsanız, binlerce adayın arasından fark edilmenizi sağlayan ilk basamak özgeçmişinizdir.” dedi.

İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir diyen Başkan Uğuz, “Özgeçmiş bilgilerin sıralandığı bir listeden çok sizin reklamınızı yapan bir araçtır. Herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce mutlaka etkili hazırlanmış bir CV sunmanız şarttır. Özgeçmişiniz doğru hazırlanmış olmalıdır ki yaptığınız başvuruda binlerce adayın içinde sizi öne çıkarsın. Bu online eğitim programı adayı ön plana çıkarabilecek birçok teknik ve taktik sunmaktadır. Özgeçmiş, gencin sadece geçmişini değil, geleceğini de ifade etmektedir. İş arayan gençler onlarca hatta yüzlerce iş başvurusunda bulunmalarına rağmen neden olumlu cevap alamadıklarından, hatta hiç geri dönüş alamadıklarından yakınırlar. İstatistiklere göre bunun en önemli sebeplerinin başında CV’lerinde yaptıkları hatalar gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

“TEKNİKLER ÖĞRENİLECEK”

Düzenlenecek eğitim sayesinde Etkili Özgeçmiş (CV) yazma tekniklerinin öğretileceğini belirten Uğuz, “Bu bilgileri özgeçmişinizde uygulamanız, binlerce siyah boncuğun bulunduğu CV havuzunda beyaz boncuk olarak dikkat çekmenizi ve fark yaratmanızı sağlayacaktır. Böylece mülakata davet edilme ve işe kabul edilme şansınızı, rakiplerinize göre katbekat artırmış olacaksınız. Kendinizi özgeçmiş üzerinde doğru ifade etmeyi öğrenirken, iş arayan diğer adayların arasından farkınızla öne çıkmanızı sağlayacak ipuçlarını da öğrenmiş olacaksınız. İş arama sürecinde kullanılan üslup, mülakata davet edilmeniz için önemlidir. İş arama süresince ve iş hayatında başarılı olabilmek için doğru iletişim kurmamız gerekir. Kimliğinizin doğru yansıtılması için etkili bir e-posta ve yazışma teknikleri önemlidir. Bu eğitimle iş arama süresince sizin için etkili e-posta kullanımı ve gereken resmi yazışmaları öğrenebileceksiniz. E-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğreterek iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeyi öğretecektir. Eğitimde, gençler iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almayı sağlayacak püf noktaları öğrenecek. Eğitim sonunda, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenecek ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olacak.” şeklinde konuştu.

“KONTEYJAN SINIRLI”

Eğitimin 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacağını ifade eden Uğuz, “Eğitim; 5-6 Kasım saat 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. 16-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Eğitim ücretsiz ve katılım belgelidir. Yozgat Merkez'den katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir.” dedi.

»Selma Şahin

