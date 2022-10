ilimde Bilim Şenliği

Gerçekleşen şenlikte çadırlardaki bilimsel ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra üniversitede söyleşiler yapıldı.

Valilik, Üniversite, Belediye, İl Müdürlükleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla düzenlenen program kapsamında akademisyenler tarafından söyleşiler gerçekleştirildi. Öğrenciler proje döngüsü, fen ve sağlık, yapay zeka ile bilimin geleceği gibi konu başlıklarında bilgi edinmeye yönelik olarak farklı üniversitelerden akademisyenler ile bir araya geldi. Program kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Biyoaktif Moleküller ve Sağlık” konulu konferans verdi.

Şenlik kapsamında 29 farklı atölye ile öğrencilerin kodlama, yazılım, 3D yazıcıların kullanıldığı çeşitli çalışmaları görmesi, tarım sanat, zeka ve sağlık gibi temalarla ilişkili konulara ilişkin bilgi edinmesi, uygulamalara katılması sağlanmaya çalışıldı. Öğrenciler, fen, mühendislik ve teknoloji alanları yanı sıra sosyal bilimlerle ilgili konulardan da haberdar oldu.

"PROJE YAZMA YOLCULUĞU"

Şenlik kapsamında yer alıp katkı vermek üzere davet edilen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da Çankırı Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi’nde "Proje Yazma Yolculuğu" Atölyesi gerçekleştirdi.

Her gün farklı sürelerle gerçekleştirdiği uygulamalı eğitim içerikli atölyelerde farklı öğrenci grupları ile bir araya gelen Böyükata, öğrencilere proje fikri geliştirmede izlenebilecek teknikler gösterdi, beyin fırtınası yaptırdı, takımın rolünü kavramaya yönelik grup dinamikleri gerçekleştirerek, öğrencilerin kendi aralarında eleştirel yaklaşımla tartışma yapmalarına zemin oluşturdu. İştirak eden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği atölyeler için öğrencilere rehberlik eden öğretmenler, eğlenceli ve öğretici teknikler sayesinde, etkileyici ve faydalı bir çalışma olduğunu belirtti.

Süreçle yakından ilgilenen Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile Şube Müdürü Muhsin Cesur da atölyelere fırsat buldukça katıldı. Öğrencilerin ekip çalışması sayesinde proje üretimi yaparak, eğitim süreçlerinde daha aktif rol alabileceklerini; proje aşamaları, projelerin nasıl ve ne şekilde yürütülebileceğine dair konuları bilmelerinin öğrenciler için faydalarına vurgu yapılan buluşmada İl Müdürü Muammer Öztürk, Böyükata’nın gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalara da değinerek kendisini Çankırı’da görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

“HAYALİ HAYAT BULAN BİR GENÇ OLMAK”

Çalışmalarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi’nin nitelikli tanıtımına da katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Hayali Hayat Bulan Bir Genç Olmak” başlıklı konuşma için uğradığı Çankırı TOBB Fen Lisesi’nde öğrencilere ilgi çekici bilgiler verdi.

Lise’de 14 Ekim 2022 Cuma günü gerçekleştirilen “Gençlik Söyleşisi” etkinliğine katılan öğrencilerin meraklı sorularına cevaplar verildi. Bilgi üretimi, araştırma ve girişimcilik kavramları üzerinde duran ve bir biri ile karıştırılan buluş, icat ve keşif gibi kelimelerin tanımlarını yapan, öğrencileri etkileşimli bir atmosferde tutarak onları düşündüren Böyükata, kariyer yolculuğu, rekabet gücü yüksek ürünlerin ortaya çıkış serüveni, her yeniliğin gerisinde güçlü bir hayalin varlığı gibi konular üzerinde durarak gençleri ilerde nasıl bir hayatın beklediğini fark etmelerine katkı vermeye çalıştı. Söyleşi sebebiyle Okul Müdürü Doğan Yıldız ve öğretmenler ile öğrenciler Böyükata’ya teşekkür ettiler.

AKADEMİSYENLER SAHADA OLMALI

Çankırı’daki etkinlikler süresince Böyükata’ya eşlik eden Çankırı Sosyal Bilimler Lisesi Muzik Öğretmeni Onur Tulgay yaptığı değerlendirmede, “Katıldığım etkinliklerde, daha önce proje yazmayı ve bu yazma esnasındaki silsileyi aklımda çok büyüttüğümü fark ettim. Yeni nesil proje yazmayı ilk defa Prof. Dr. Mustafa Böyükata’dan duydum ve yaptığı etkinlikleri görünce, proje ile ilgili düşüncelerim ve yeni proje fikirlerim de dahil bu konudaki bakış açım güncellendi. İnsanların duyduklarına değil daha çok gördüklerine inandığını fark ettim. En zıt karakterlere ve düşüncelere sahip insanların doğru yönlendirmeyle aslında ne kadar güzel ürünleri ortaya koyabileceklerini fark ettim. İnsanların tartışırken ne kadar ileri gidebileceğini bilmediğimi fark ettim. Elimizdeki imkanları tahmin ettiğimizden daha iyi kullanabileceğimizi öğrendim. Yaptığımız işleri bazen küçümsemememiz gerektiğini fark ettim. Kendimizi geliştirmeyi hiç bırakmamamız gerektiğini öğrendim. Önce insan diyen değerli bir hocamızın olduğunu öğrendim ve buna çok sevindim.” dedi.

Akademisyenlerin her fırsatta sahada yer alması gerektiği ve bunun temel bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle hareket etmek gerektiğini ifade eden Böyükata, “Çankırı bir hareketlilik yaşıyor. İl Milli Eğitim Müdürü ve kadrosu bu canlılıkta aktif rol alıyorlar. Bunu görüyorum. Üniversite ve il yöneticilerinin bir gayret içerisinde olduklarını düşünüyorum. İşbirliği protokolleri ile faaliyetlerini daha etkin bir zemine taşıyorlar. Bunları görmek beni sevindiriyor. Her şehir böylesi işbirliklerini geciktirmeden hayata geçirmelidir. Şekilde ve sembolik olmamalı. Vasatlığa düşürülmemeli. Aktif kılınmalıdır. Çankırı’da bir şeyler oluyor ve daha da olacak diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği ile heyecanlı ve canlı üç günün yaşandığı Çankırı’da, etkinlik sonunda Proje Koordinatörü Sinan Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk tarafından katkı verenlere ve özverili çabaları sebebiyle Böyükata’ya teşekkür edildi.

