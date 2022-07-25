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ilgiyle karşılandı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Boğazlıyan da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.  

25 Temmuz 2022 Pazartesi 02:38
ilgiyle karşılandı

Boğazlıyan ziyaretinde Milletvekili Başer’e, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Abdulbaki Karataş, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de eşlik etti.
Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılmak için Boğazlıyan’a gelen Başer’e parti teşkilatı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti’nin Yozgat’ta ki tek milletvekili konumunda bulunan Milletvekili Başer, hem parti teşkilatı hem de vatandaşlarla hasbihal etti.  Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Boğazlıyan’da bir dizi program gerçekleştiren Milletvekili Başer, vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi. 
Boğazlıyan Kaymakamlığını da ziyaret eden Başer, Kaymakam Recep Aydın’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akabinde resmi kurumları ziyaret eden Başer, kurum personellerine işlerinde kolaylıklar diledi.
‘7’DEN 70’E HERKES İLE KUCAKLAŞTI’
TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte Yozgat’ta yoğun bir mesai harcayan Başer, Boğazlıyan’da 7’den 70’e herkes ile kucaklaştı.
İlçeyi gezen Başer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başer, vatandaşların taleplerini dinledi ve beklentilerini aldı. Ziyaretinde Başer, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.
AK PARTİ ESER SİYASETİ YAPIYOR
Boğazlıyan Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen “Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi” toplantısında partilileriyle bir araya gelen Başer, yoğun katılımdan dolayı teşekkür etti.
Recep Tayyip Erdoğan gibi mazlum milletlerin hamisi, dünya siyasetinin saygın bir lideri ile siyaset yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başer, Türkiye’nin yine Recep liderliğinde yoluna devam edeceğinden asla şüpheleri olmadığını söyledi. 
Başer, AK Parti’nin Türkiye’de, Yozgat’ta eser siyaseti yaptığını, eserleriyle Yozgat’ı ve ilçelerini donattıklarını ifade etti.
YOZGAT CAZİBE MERKEZİ OLACAK
20 yıllık iktidarlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve feraseti sayesinde Türkiye’nin kaderine hükmeden vesayet odaklarını bertaraf ettiklerini vurgulayan Başer, Yozgat’ın da makus kaderini AK Parti iktidarıyla değiştirdiklerini söyledi.
Boğazlıyan’ın Belediye Başkanı Gökhan Coşar sayesinde kimlik değiştirdiğini ifade eden Başer, Fuat Oktay Organize Sanayii Bölgesi’ne yoğun talep olduğunu, yakın zamanda yatırımların gerçekleşmesiyle Boğazlıyan’ın büyük gelişme ve ilerleme sağlayacağını söyledi. 
Boğazlıyan ile birlikte Yozgat’ın ve ilçelerinin geleceğin de çok parlak olduğunu vurgulayan Başer, Yozgat merkez ve ilçelerinde tarımdan sanayiye, altyapıdan eğitime çok büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. 
Başer, Hızlı Tren ve Havalimanın da faaliyete geçmesiyle Yozgat’ın cazibe merkezi olacağını vurguladı.
HASTALARLA BULUŞTU
Boğazlıyan programı kapsamında Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ni de ziyaret den Başer, hastane yönetiminden bilgiler aldı. Hastane çalışanları ve hastalarla bir süre sohbet eden Başer, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
»Haber Merkezi

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