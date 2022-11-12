iletişimin önemi

Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılım sağlayan İl Müftüsü Ali Gülden doğru iletişimin önemini anlattı.

Şehit İbrahim yılmaz Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonunda haftalık olarak devam eden konferanslarda bu hafta İl Müftümüz Sayın Ali Gülden tarafından ‘İletişimin önemi ve aile içi iletişim’ konusu ele alındı.

Dini İhtisas Merkezi Müdürü Zeki Günbey 'in açış konuşmasıyla başlayan konferansa kursiyerlerin yanı sıra Dini İhtisas Merkezi personeli de katıldı.

Konuşmasında Gülden, iletişimin varlığın yaratılması ile yaratıcı yaratılan arasında başladığını akabinde Hz. Adem(a.s)’ ma isimlerin öğretilmesi ile devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek dini tebliğde ve aile huzurunda doğru iletişimin önemine vurgu yaptı.

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