ileri abonelerine indirim!

Altıniğne mağazası sahibi Yasin Gönül, hazırlatmış oldukları indirim kartları ile birlikte kampanya başlattıklarını duyurdu.

Gazetemiz ile birlikte abonelere dağıtılacak olan kartlarla birlikte Altıniğne mağazasına gidecek olan velilerin okul kıyafetlerindeki indirimlerden faydalanacağını ifade eden Gönül, geçtiğimiz yıla göre okul kıyafetlerinin fiyatlarının arttığını ama imalatçı firmalarla yaptıkları anlaşmalarla Yozgatlılara en kaliteli kıyafetleri uygun fiyatlara sunmak için çalıştıklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yaklaşık yarım asırdır giyim sektöründe hemşehrilerimize kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Son yıllarda okul kıyafetlerinde de markalaşmaya başladık. Döviz kurları ve artan hammadde fiyatlarından giyim sektörü de olumsuz etkilendi. Fiyat artışlarından müşterilerimizin en az şekilde etkilenmeleri için özveride bulunuyoruz. Son olarak okul kıyafetleri fiyatlarında indirim kampanyası başlattık. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” »Haber Merkezi

