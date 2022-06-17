ilçeye denetim

Belediye Başkanı İrfan Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy müfettişleri ağırlayarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rehberlik ve denetleme amaçlı ilçeye gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerini kurumlarında misafir ettiklerini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Özel Öğretim Kurumlarımız ve Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) ile ilgili çalışmalarını tamamlayan saygıdeğer müfettişlerimizle daha sonra 15 Temmuz Şehitler Kulesini gezerek çay ikramında bulunduk. Sayın Müfettişlerimize rehberlik odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi