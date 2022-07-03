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ilçelere ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çandır, Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

03 Temmuz 2022 Pazar 02:11
ilçelere ziyaret

Ziyaretinde ‘Yaşlılara Bir Nefes Projesi’ kapsamında haftada en az bir kez bir araya gelen yaşlılarla buluşan Vali Ziya Polat, onlarla sohbet ederek hatırlarını sordu ve hayır dualarını aldı. 'Her İlçeye Yaşayan Bir Kütüphane' sloganıyla Çayıralan ilçesinde yapımına başlanan Kütüphane inşaatında incelemede bulunan Vali Ziya Polat, daha sonra Çandır İlçe Kaymakamı Tugay Cingirt ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ile 1992 yılında Şırnak’ta şehit olan Jandarma Er Halim Altay’ın ilçede ikamet eden annesi Nuriye Altay’ı ziyaret ederek şehidimize Allah’tan rahmet diledi.
VALİ SÖZÜNÜ TUTTU
6 Haziran’da Akdağmadeni ve Çayıralan arasında bulunan ormanlık alanlarda mangal kömürü üretimi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulunan ve çay davetleri üzerine 'Daha sonra mutlaka geleceğim' diyerek söz veren Polat, sözünü tutarak emekçi ailelerin misafiri oldu. Ailelerle çay içen Polat, teşekkür ederek bereketli ve bol kazançlar diledi.
GENÇLERLE EĞLENDİ
Akdağmadeni ilçesini ziyaret eden Polat, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ardından gençlik merkezine geçen Polat, bilardo oynayan gençlere eşlik etti.

»Haber Merkezi
 

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Ilçelere Ziyaret
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