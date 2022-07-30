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İlçelere ziyaret

Yozgat Müftüsü Ali Gülden, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında İl Müftüsü Ali Gülden, Çandır ve Çayıralan ilçelerini ziyaret etti.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
İlçelere ziyaret

Gülden, il müftülüğü ve ilçe müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, Kur’an kurslarına rehberlik etmek ve verimliliği artırmak amacıyla Çayıralan ve Çandır ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Çandır İlçe Müftülüğü gençlik faaliyetleri kapsamında Yaz Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen ve çocuklar için pek çok etkinliğin yapıldığı “Yaz Kur’an Kursu Şenliği” ne katılan Gülden, program sonrası Çayıralan ilçesine geçerek Sobecimen köyünde Öğle Namazını kılarak cemaat ile sohbet etti. 
İlçe Müftüsü Şaban Çakır‘dan, Çayıralan ilçesinde yürütülen din hizmetleri hakkında bilgi alan Gülden, Çayıralan ilçesindeki hayırsever iş insanı Münir Üçöz’ü ziyaret edip yaptıkları hayri hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti. »Haber Merkezi

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Ilçelere Ziyaret
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