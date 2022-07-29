İlçede temizlik

İlçenin daha temiz olması için tüm çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Vatandaşlarımıza daha yaşanır bir Saraykent için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi. »Haber Merkezi
29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Saraykent ilçesinde, belediye tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor.
İlçenin daha temiz olması için tüm çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Vatandaşlarımıza daha yaşanır bir Saraykent için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi. »Haber Merkezi