ilçede temizlik

İlçede yapılan sıcak asfalt çalışması sonrası belediye ekipleri tarafından detaylı temizlik yapıldı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “İlçemiz çarşı içinde yapmış olduğumuz sıcak asfalt çalışması sonrası detaylı temizlik yaptık. Yapılan yol çalışması ile yeni bir görünüm kazanan ilçemiz, temizlik çalışmaları ile de daha güzel bir çarşı görünümü kazandı. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi