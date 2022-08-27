ilçede temizlik

İlçede bulunan tüm ızgaralar ve çöp konteynerleri kimyasal maddeler ile temizlendi. Yapılan çalışmlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İrfan Akın, “İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden virüs ve zararlı bakterilerin önüne geçmeyi hedefleyen Kadışehri Belediyesi olarak ilçede bulunan tüm ızgaralar ve çöp konteynerlerini gerekli kimyasal maddelerle temizlendik. Vatandaşlarımızın sağlı bizler için her şeyden önce geliyor. Unutmayalım ki her işin başı sağlıktır. Bundan dolayı ilçemizde yapmış olduğumuz temizlikler ile vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden virüs ve zararlı bakterilerin önüne geçmek için temizlik çalışmalarımızı yaptık” dedi. »Haber Merkezi