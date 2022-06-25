ilçe konuşuldu

Türkiye ve ilçenin güncel konularının konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, Milletvekili Fahrettin Yokuş’u Yerköy Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Yokuş ise Yılmaz’a kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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