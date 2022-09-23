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ilçe konuşuldu

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti.

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
ilçe konuşuldu

Ziyarette Başkan Coşar, ilçeye yapılacak olan projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Göstermiş olduğu ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür eden Coşar, “Ülkemizin her alanda gelişmesi ve başarısı için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’ye kabulleri ve kıymetli destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha Boğazlıyan’a gösterdikleri ilgiyi yürekten hissettiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi, tüm hemşehrilerimize selam ve sevgilerini iletti” ifadelerini kullandı. 
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