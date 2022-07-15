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ilçe ilçe köy köy gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, ilçe ziyaretlerine başladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
ilçe ilçe köy köy gezdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesinin ardından soluğu Yozgat’ta alan Milletvekili Sedef, ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Akdağmadeni ve Saraykent ilçesinin ardından Kadışehri ilçesini ziyaret eden Sedef, köyleri gezerek vatandaşlar ile sohbet etti. Kadışehri ziyaretleri kapsamında Sedef, Çamsaray, Gümüşsuyu, Halıköy ve Ovacık köylerini ziyaret etti. Ziyarette Sedef’e, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadışehri İlçe Başkanı Eyüp Mert, Türkav Şube Başkanı Kemal Ergün ve parti yönetimleri eşlik etti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesi ile birlikte memleketi Yozgat’a geldiğini belirten Sedef, “Bulduğum her fırsatta memleketime geliyorum. Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesi ile birlikte de hem Yozgat’a gelerek partililerimiz ile birlikte ilçe gezilerimize başladık. Akdağmadeni ve Saraykent ilçemizin ardından Kadışehri ilçemizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ile bir araya geldik. İnşallah tüm ilçelerimizi tüm köylerimizi gezerek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyeceğiz. Dinleyip geçmeyecek meclis gündemine de talepleri taşıyacağız” dedi. 
MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU
İlçe ziyaretleri kapsamında Kadışehri ilçesini ziyaret eden Sedef, düğün merasimlerine katılarak genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Genç çiftlere bir ömür mutluluk dileyen Sedef, “ Aksoy ailesinin, Solmaz ailesinin, Kılıç ailesinin Şahin ailesinin, Aslan ailesinin, Öztürk ailesinin düğün merasimlerine katılarak genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diledik” dedi. 
KÖY KÖY GEZDİ
Kadışehri ziyaretinde köyleri gezen Sedef vatandaşlar ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de isteklerini dinledi. Sedef, “Köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle bir araya geldik, bayramlarını kutladık, sohbet edip dertleştik. Hemşerilerime bizlere göstermiş oldukları ilgi ve muhabbet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Köy ziyaretlerinde Çamsaray köyünü ziyaret eden Sedef, temeli atılan projeleri yerinde inceledi. 
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sedef, “ Çamsaray köyümüzü yapımı başlanan Köy Konağı ve Taziye Evi projesini yerinde inceledik. Rabbim kısa zamanda projelerin tamamlanmasını nasip etsin” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.07.2022 18:41
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Ilçe Ilçe Köy Köy Gezdi
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