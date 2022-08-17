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il finali yapıldı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma” yarışması il finali yapıldı. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
il finali yapıldı

Kız ve erkek Kur’an Kursu öğrencileri arasından, Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bilal Şahin Caminde gerçekleştirildi. 
Erkeklerde Bilal Şahin Yatılı Kuran Kursu öğrencisi Mohammed Hanzala Subhani birinci, kızlarda ise Yozgat Bölge Kuran Kursu öğrencisi Havin Hülya Kavak birinci oldu. 
İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu düzenlenen yarışmalar hakkında yapmış olduğu açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene düzenli olarak yapılan ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma’ yarışması bu senede yapıldı. Ülke genelinde düzenlenen yarışma çerçevesinde Yozgat merkez ve ilçelerdeki Kur’an Kurslarında öğrenim gören öğrencilerimiz katıldı. Öğrencilerimiz arasında düzenlenen ‘Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma’ yarışmasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerimizi seçtik.
Düzenlenen yarışmada öğrencilerimiz kızlar kategorisi ve erkekler kategorisi olmak üzere iki kategoride yarıştı. Yarışmada erkeklerde Bilal Şahin Yatılı Kuran Kursu öğrencisi Mohammed Hanzala Subhani birinci, kızlarda ise Yozgat Bölge Kuran Kursu öğrencisi Havin Hülya Kavak birinci oldu. Birinci olan öğrencilerimiz 25- 26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan bölge finalinde ilimizi temsil edecekler” dedi. »Selma Şahin 

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Il Finali Yapıldı
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