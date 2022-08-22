İl Birincisi belli oldu

Bilal Şahin Caminde düzenlenen yarışmada, ilçelerde dereceye giren öğrenciler yarıştı. İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Sorgun İlçesi Yusuf Yaman Erkek Kur’an kursunda hafızlığını yapan Ahmet Akçelep birinci oldu.

Müftü Gülden, "Hafızlık çok kıymetli bir hazinedir. Çok emek verilerek elde edilir. Ne yazık ki çok da kolay kaybedilir. Bu sebeple öğrencilerimizi hem tebrik ediyor hem de ezberlerini muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Program sonunda ödüllerini takdim eden Müftü Gülden, Konya’da gerçekleştirilecek olan bölge finalinde Yozgat’ı temsil edecek Ahmet Akçelep’e başarılar diledi. »Haber Merkezi